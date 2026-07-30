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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد خروجه من العناية المركزة.. نادر أبو الليف يكشف لصدي البلد تفاصيل أزمته الصحية: ربنا نجاني من الموت

الفنان نادر أبو الليف
الفنان نادر أبو الليف
أوركيد سامي
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف المطرب نادر أبو الليف آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد مغادرته المستشفى خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا عقب خضوعه لعدد من الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأوضح نادر أبو الليف أنه شعر بتعب مفاجئ، مما دفعه إلى التوجه للمستشفى، حيث قرر الأطباء احتجازه داخل غرفة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية بشكل دقيق، لافتًا إلى أنه مر بظرف صحي صعب خلال الفترة الماضية، لكنه تحسن بشكل تدريجي بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال أبو الليف في تصريحات لـ«صدى البلد» إنه غادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته وإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية، مشيرًا إلى أن الطبيب المعالج طلب منه استكمال المتابعة الطبية مع طبيب متخصص خارج المستشفى، مع الالتزام بالتعليمات العلاجية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نادر أبو الليف: «حسيت بتعب ورحت المستشفى، وحجزوني في العناية المركزة، وربنا نجاني من الموت، ولكني في تحسن، ودعواتكم بتمام الشفاء».

وأكد المطرب أنه يحرص في الوقت الحالي على متابعة حالته الصحية بشكل مستمر، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها، مشددًا على أهمية الالتزام بتعليمات الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة خلال الفترة المقبلة حتى يطمئن بشكل كامل على حالته.

كما حرص نادر أبو الليف على توجيه الشكر لكل من سأل عنه خلال فترة مرضه، سواء من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني أو من جمهوره ومحبيه، مؤكدًا أن رسائل الدعم والدعوات التي تلقاها كان لها أثر كبير في رفع روحه المعنوية خلال الأزمة الصحية.

وتفاعل عدد كبير من محبي نادر أبو الليف مع تطورات حالته، متمنين له السلامة والشفاء العاجل، وأن يستعيد عافيته خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تأكيده أن حالته الصحية في تحسن.

ويأتي خروج نادر أبو الليف من المستشفى بعد فترة من المتابعة الطبية الدقيقة، فيما يستكمل حاليًا فحوصاته ورعايته الصحية وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج، وسط دعوات من جمهوره ومحبيه بأن تمر أزمته الصحية بسلام وأن يعود إلى نشاطه الفني في أقرب وقت.

الفنان نادر أبو الليف اخبار الفن نجوم الفن

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