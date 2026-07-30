قطر تشتري 33 شحنة ​فورية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة

ذكرت مصادر قطرية مطلعة أن شركة قطر للطاقة اشترت هذا العام 33 شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لتسليمها إلى كوريا الجنوبية وتايوان وبنجلادش والهند واليابان.
وبحسب المصادر ، فإن ذلك يأتي في إطار مسعى منها للحد من الاضطرابات التي تواجه عملاءها الرئيسيين بعد توقف صادرات الغاز القطرية عبر مضيق هرمز بسبب حرب إيران.
وكانت قطر للطاقة قد أعلنت القوة القاهرة على شحناتها من الغاز الطبيعي المسال بعد أن أغلقت إيران الممر المائي أمام حركة الملاحة مما أدى إلى احتجاز 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية التي كانت تأتي من كبار المنتجين الذين يصدرون إنتاجهم عبر محطات في الخليج.
وبلغت قيمة الشحنات - وعددها 33 - ثلث صادرات الشركة القطرية الشهرية قبل الصراع، حيث تُقدر قيمتها بنحو مليار دولار.
وذكر أحد المصادر أن
وتُصدر 80 % تقريبا من شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية عادة إلى مشترين في آسيا، وأن هذه الخطوة "بادرة حسن نية" من قطر للطاقة تجاه بعض عملائها المهمين.
وأظهرت بيانات كبلر أنه تم تسليم 28 شحنة وأن الشحنات الخمس المتبقية في طريقها إلى كوريا الجنوبية وتايوان والهند.