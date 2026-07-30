قطر تشتري 33 شحنة ​فورية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة

ذكرت مصادر قطرية مطلعة أن شركة قطر للطاقة اشترت هذا العام 33 شحنة ​فورية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لتسليمها إلى كوريا الجنوبية ‌وتايوان وبنجلادش والهند واليابان.

وبحسب المصادر ، فإن ذلك يأتي في إطار مسعى منها للحد من الاضطرابات التي تواجه عملاءها الرئيسيين بعد توقف صادرات الغاز القطرية عبر مضيق هرمز بسبب حرب إيران.



وكانت قطر للطاقة قد أعلنت ​القوة القاهرة على شحناتها من الغاز الطبيعي المسال بعد أن أغلقت إيران الممر المائي ​أمام حركة الملاحة مما أدى إلى احتجاز 20 بالمئة من إمدادات ⁠النفط والغاز العالمية التي كانت تأتي من كبار المنتجين الذين يصدرون إنتاجهم عبر ​محطات في الخليج.



وبلغت ‌قيمة ⁠الشحنات - وعددها 33 - ثلث صادرات الشركة القطرية الشهرية قبل الصراع، حيث تُقدر قيمتها بنحو مليار دولار.

وذكر أحد المصادر أن

وتُصدر 80 % تقريبا من شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية عادة إلى مشترين في آسيا، وأن هذه الخطوة "بادرة حسن نية" من قطر للطاقة تجاه ​بعض عملائها المهمين.



وأظهرت بيانات كبلر أنه تم تسليم 28 شحنة وأن الشحنات الخمس المتبقية في طريقها إلى كوريا الجنوبية وتايوان والهند.