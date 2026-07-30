تفجيرات وغارات إسرائيلية عنيفة تهز القطاع الغربي للبنان

واصلت القوات الإسرائيلية تصعيدها العسكري في جنوب لبنان، حيث سُمعت أصداء سلسلة تفجيرات عنيفة استهدفت عدداً من قرى القطاع الغربي، ووصل دويها إلى مدينة صور، ما أثار حالة من الترقب لدى الأهالي.

وشملت التفجيرات بلدات المنصوري، ومجدل زون، ومزرعة بيوت السياد، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي الحجير ووادي السلوقي، من دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار.

وفي وقت لاحق، أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي على منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور، فيما لم تتوافر على الفور تفاصيل إضافية بشأن نتائج الغارة.