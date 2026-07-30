تعليم الغربية: انتظام اللجان في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية ولا شكاوي من الطلاب والطالبات

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، لجان سادس أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والمقرر لها 21 ألف و847 طالبا وطالبة، داخل 95 لجنة موزعين على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وتستمر لمدة أسبوع.

انتظام امتحانات الثانوية العامة

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تشكيل غرف عمليات

كما وجه "حسن" بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية، وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تطرأ أثناء فترة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، مع إخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية فوراً بما ‏يتم اتخاذه من إجراءات، وكذا ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة خلال فترة سير الامتحان.