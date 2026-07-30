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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقارير إسرائيلية تكشف: تقدم بمحادثات نزع سلاح حماس

ارشيفية
ارشيفية
شيماء جمال
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت مصادر للقناة 13 الإسرائيلية، الخميس، عن تقدم المحادثات بشأن إعلان حركة حماس نزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على قطاع غزة لصالح قوة الاستقرار الدولية،وفقا ل"العربية".

وأضافت المصادر أن المحادثات جارية أيضاً لعقد مراسم توقيع التفاهمات في مصر خلال الأيام القادمة، مردفة أن تقدماً أُحرز في الأيام الأخيرة بفضل ضغوط الوساطة المصرية والقطرية.

كما تابعت أن المحادثات تُعقد في القاهرة، حيث يتواجد وفد رفيع المستوى من حماس، برعاية المخابرات المصرية، وبوساطة قطر وتركيا.

و أشارت إلى وجود خلافات حول نقاط "بسيطة"، وأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط من أجل إحراز تقدم في الإعلان.

ووفق المصادر، ستوافق حماس على نقل أسلحتها إلى طرف ثالث، وليس السلطة الفلسطينية.

يذكر أنه لا تزال أجزاء كبيرة من غزة مدمرة بعد تعرضها لحرب شاملة على مدى عامين عقب هجوم نفذته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وضع ترامب خطة سلام لغزة تنص على زيادة المساعدات الإنسانية ووجود إدارة مدنية فلسطينية وتخلي حماس عن أسلحتها وانسحاب القوات الإسرائيلية.

غير أن الخطة تعثرت وبقيت الإدارة، المعروفة باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، خارج القطاع.

وتسيطر إسرائيل فعلياً على ما يقدر بنحو 64% من قطاع غزة، بينما يعيش معظم سكانه البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة على شريط ضيق من الأراضي على الساحل تحت سيطرة حماس، في خيام مؤقتة أو مبانٍ متضررة، ويواجهون ظروفاً مزرية.

في المقابل لم تعلن حماس رسمياً حتى الآن قبولها بنزع سلاحها في حين أكدت إسرائيل عزمها توسيع نطاق سيطرتها على غزة لتشمل 70% من القطاع الذي تواصل فيه شن غارات عسكرية شبه يومية.

وتضمنت خطة ترامب إنشاء ما يسمى "مجلس السلام"، وهو هيئة دولية شاملة مسؤولة عن تنفيذ إطار السلام. كما سيشرف المجلس على قوة الاستقرار الدولية في غزة، من بين مهام أخرى.

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