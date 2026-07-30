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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم، حالة من الاستقرار النسبي، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، حيث يواصل المواطنون والمستوردون والمتعاملون في سوق الصرف متابعة حركة العملات بشكل يومي، لما لها من تأثير مباشر على الأسواق وحركة التجارة والسفر.

ورصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الأمريكي:

50.65 جنيه للشراء.

50.75 جنيه للبيع.

ويظل الدولار العملة الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نظرًا لارتباطه بحركة الاستيراد والتجارة الخارجية.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر صرف اليورو:

57.68 جنيه للشراء.

57.80 جنيه للبيع.

ويتابع المستثمرون والمتعاملون سعر اليورو باعتباره من أبرز العملات المؤثرة في حركة التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني:

67.35 جنيه للشراء.

67.50 جنيه للبيع.

ويعد الإسترليني من العملات الرئيسية التي تحظى باهتمام المسافرين والمتعاملين مع الأسواق البريطانية.

سعر الريال السعودي

استقر الريال السعودي عند:

13.49 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

ويزداد الإقبال على الريال السعودي مع استمرار حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والزيارة.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل الدرهم الإماراتي:

13.79 جنيه للشراء.

13.82 جنيه للبيع.

ويحظى الدرهم الإماراتي باهتمام واسع في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات.

متابعة مستمرة لأسعار العملات

تخضع أسعار صرف العملات للتحديث بصورة مستمرة وفقًا لحركة السوق وآليات العرض والطلب، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو ما يجعل متابعة أسعار العملات أمرًا مهمًا للمواطنين والمستثمرين والراغبين في السفر أو إجراء المعاملات المالية بالعملات الأجنبية.

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