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أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي 30 يوليو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي 30 يوليو 2026

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى
نتيجة الثانوية العامة 2026

تراجعت أسعار العملات الأجنبية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” حركة شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديثات الموقع الالكتروني للبنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية في مصر

 سجل  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يوليو 2026:

سعر الشراء: 50.65 جنيه.

سعر البيع: 50.75 جنيه.

بلغ سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 35.13 جنيه.

سعر البيع: 35.41 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 35.89 جنيه.

سعر البيع: 36.03 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يوليو 2026 لنحو:

سعر الشراء: 67.26 جنيه.

سعر البيع: 67.53 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية اليوم

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 57.61 جنيه.

سعر البيع: 57.87 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 61.73 جنيه.

سعر البيع: 62.11 جنيه.

سجل سعر كورونا دانمركي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 7.70 جنيه.

سعر البيع: 7.74 جنيه.

بلغ سعر كرونا سويدي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 5.20 جنيه.

سعر البيع: 5.24 جنيه.

سجل سعر كرون نرويجي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 5.22 جنيه.

سعر البيع: 5.25 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 7.47جنيه.

سعر البيع: 7.50جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 30.90 جنيه.

سعر البيع: 31.07 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وفي نهاية يونيو الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 1.94 مليار دولار ليسجل نحو 55.072 مليار دولار مقابل  53.13 مليار دولار  خلال مايو الماضي.

أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار الأمريكي سعر الجنيه الإسترليني أسعار العملات الآسيوية الجنيه المصري

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