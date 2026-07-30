رغم استمرار المبيعات.. تباطؤ نمو السيارات الكهربائية عالميا خلال النصف الأول من 2026

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة PwC للاستشارات أن سوق السيارات الكهربائية واصل النمو عالميا خلال النصف الأول من عام 2026، إلا أن وتيرة التوسع جاءت أبطأ بكثير مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل تراجع الأداء في عدد من الأسواق الكبرى، وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة.

وبحسب الدراسة، التي شملت 43 سوق رئيسي حول العالم، بلغ عدد السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات التي تم تسجيلها خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 6.6 مليون سيارة، بزيادة بلغت 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ورغم استمرار النمو، فإن معدله تراجع بشكل واضح، إذ كانت تسجيلات السيارات الكهربائية قد ارتفعت بأكثر من 30% خلال النصف الأول من العام الماضي، كما سجلت نمو مماثل على مدار عام 2025 بأكمله، ما يعكس تباطؤ ملحوظ في وتيرة انتشار هذه الفئة من السيارات.

وأشارت الدراسة إلى أن الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، كانت العامل الأبرز وراء هذا التباطؤ، بعدما انخفضت التسجيلات بنسبة 5% لتصل إلى أقل من 3.6 مليون سيارة خلال النصف الأول من العام، ورغم ذلك استعادت السوق الصينية جزء من زخمها خلال الربع الثاني، حيث مثلت السيارات الكهربائية بالكامل نحو 44% من إجمالي السيارات الجديدة المسجلة، رغم انكماش سوق السيارات بشكل عام.

وفي الولايات المتحدة، تراجع الطلب أيضا، إذ انخفضت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 22% إلى نحو 460 ألف سيارة، لتستحوذ على 6% فقط من إجمالي سوق السيارات الجديدة، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه انتشار هذه المركبات.

في المقابل، واصلت أوروبا تحقيق أداء قوي، إذ ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 33% لتصل إلى نحو 1.6 مليون سيارة في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا وعدد من الأسواق الأوروبية الأخرى، لترتفع حصتها إلى 22% من إجمالي المبيعات.

وسجلت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أبرز معدلات النمو داخل القارة، بينما احتفظت ألمانيا بمكانتها كأكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا، متقدمة على المملكة المتحدة وفرنسا، في وقت تواصل فيه الأسواق الأوروبية تعزيز التحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات.