مطلية بالذهب.. كاديلاك تطرح سيارة نادرة لأول مرة

تستعد دار مزادات "كروز" لتقديم إحدى أندر السيارت الكلاسيكية وأكثرها استثنائية على الإطلاق، وهي سيارة كاديلاك “إيليجانت” الفريدة المصنوعة بطلب خاص عام 1953.

وتطرح هذه السيارة ذات اللمسات المطلية بالذهب للبيع العام لأول مرة في المزاد المقرر إقامته بمدينة أوبورن في 5 سبتمبر من عام 2026 الجاري.

قصة ابتكار السيارة والتصنيع الإيطالي الفاخر

بدأت فكرة السيارة كمشروع مشترك بين الفنان التجاري هاري بيردسال ومستورد السيارات جو ماسكاري، واللذين رغبا في ابتكار سيارة كوبيه مكشوفة تتفوق على تصاميم سيارات ديترويت التقليدية في ذلك الوقت.

وصُممت الخطوط الهيكلية بواسطة المصمم الألماني الشهير ألبرشت فون غويرتز على شاسي طراز كاديلاك سيريس 62.

وأسندت عملية التصنيع اليدوي الكاملة لشركة “كاروزيريا روكو موتو” في مدينة تورينو الإيطالية؛ حيث استغرق بناء هيكل الألومنيوم نحو 30 شهرًا وتكلف 30000 دولار أمريكي حينها.

التجهيزات الفريدة واللمسات الذهبية

تتميز السيارة بالعديد من التجهيزات الميكانيكية والتصميمة المبتكرة التي سبقت عصرها؛ وفي مقدمتها:

سقف معدني صلب يتداخل ويختفي هيدروليكيًا داخل الصندوق الخلفي، وطلاء خارجي بلون أبيض لؤلؤي، إلى جانب قوالب زخرفية خارجية مصبوبة من البرونز ومطلية بالذهب الخالص.

وتتزين المقصورة الداخلية بجلد أحمر فاخر، وعجلة قيادة مصنوعة من مادة اللوسيت الشفافة، وزجاج أمامي يلتف حول الجوانب مزود بفتحات تهوية مدمجة.

كما جرى تخفيض خفض الشاسي وتخفيف وزنه بمقدار 8 بوصات لمنح السيارة مظهرًا ديناميكيًا وانسيابيًا.

رحلة الاستعادة والعودة إلى أحضان العائلة

بعد وفاة هاري بيردسال عام 1960، انتقلت ملكية السيارة بين عدة ملاك حتى تمكن نجله الأصغر ريتشارد بيردسال من إعادة شرائها للعائلة عام 1992.

وخضعت السيارة لعملية ترميم شاملة ومكثفة استمرت 16 عامًا لإعادتها إلى حالتها الأصلية الأولى، حيث حصدت جائزة خيار الجمهور في مهرجان "أميليا آيلاند" للسيارات الفاخرة عام 2014 فور ظهورها للعلن.

تفاصيل المزاد والمرفقات الخاصة

تُعرض السيارة في المزاد مجهزة بكافة الوثائق التاريخية والصور الأرشيفية، بالإضافة إلى مجسم مصغر دقيق تم تصنيعه بواسطة شركة براوسي.

وتأتي السيارة برفقة مقطورة مغلقة ومكيفة ومجهزة برافعة هيدروليكية مخصصة لنقلها وحمايتها، لتشكل فرصة نادرة لهواة جمع السيارات الأيقونية الفاخرة حول العالم.