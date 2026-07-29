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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تطرح أرخص سيارة كهربائية في تاريخها

سيارة فولكس فاجن ID Polo
سيارة فولكس فاجن ID Polo
عزة عاطف
نتيجة الثانوية العامة 2026

تستعد مجموعة “فولكس فاجن” الألمانية لإعادة تشكيل سوق السيارات الكهربائية من خلال إطلاق طرازها الجديد كليًا "ID. Polo"، والذي يُعد الطراز الكهربائي الأكثر إتاحة من حيث السعر في تاريخ الشركة. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدفاع التي تقودها الصانعة الألمانية لمواجهة موجة التوسع المتصاعدة من العلامات التجارية الصينية داخل الأسواق الأوروبية خلال عام 2026 الجاري، مع إعادة إحياء اسم بولو الشهير الذي يمتد لأكثر من 50 عامًا وبيعت منه أكثر من 20000000 سيارة حول العالم.

معمارية MEB+ والرحابة الداخلية

تعتمد السيارة الجديدة على منصة MEB+ المحدثة بنظام الدفع الأمامي، وهو ما يمنح المقصورة الداخلية مساحات رحبة تتجاوز الطرازات التقليدية التي تعمل بالمحروقات رغم الأبعاد المدمجة التي يبلغ طولها 4053 ملم وقاعدة عجلاتها 2600 ملم. 

وتوفر السيارة سعة تخزين خلفية تصل إلى 441 لترًا ترتفع إلى 1240 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، مدعومة بلغة تصميم حديثة تضم شاشة ترفيه مركزية مقاس 12.9 بوصة ولوحة عدادات رقمية تتيح وضعيات عرض كلاسيكية مستوحاة من أجيال سيارات جولف وبولو التاريخية.

خيارات البطارية ومنظومة الأداء

تتوافر ID. Polo بـ 2 من خيارات البطاريات؛ حيث تأتي الفئة القياسية ببطارية ليثيوم حديد الفوسفات (LFP) بسعة 37 كيلوواط/ساعة تولد قوة 116 حصانًا أو 135 حصانًا مع مدى قيادة يصل إلى 300 كم. 

وتطرح الشركة الفئة الأعلى ببطارية نيكل ومغنيسيوم وكوبالت (NMC) بسعة 52 كيلوواط/ساعة تولد قوة 211 حصانًا، مما يمنح السيارة قدرة على التسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في 7.1 ثانية ومدى قيادة يصل إلى 281 ميلًا (نحو 450 كم)، مع دعم الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 105 كيلوواط لشحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 24 دقيقة.

التنافسية التسعيرية والتوسع في الأسواق

تبدأ أسعار طراز ID. Polo من أقل من 25000 يورو (ما يعادل نحو 29000 دولار أمريكي)، مما يضعها في منافسة مباشرة مع سيارات مثل رينو 5 E-Tech والموديلات الهجينة والكهربائية الصينية الاقتصادية. 

وتستهدف فولكس فاجن بهذا الطراز قيادة التحول الكهربائي في أوروبا دون تخطيط لطرح السيارة في السوق الأمريكي حاليًا، حيث تفتح الشركة باب الطلبات الرسمية في صيف عام 2026 تمهيدًا لبدء عمليات التسليم الميدانية بكافة الأسواق الأوروبية.

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