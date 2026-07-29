ظهور BMW في فيلم سبايدرمان الجديد على حساب أودي

أعلنت صانعة السيارات الألمانية “بي إم دبليو” عن توقيع شراكة عالمية مع شركتي "سوني بيكتشرز" و"مارفل" لدمج طرازيها "BMW iX3" و"الفئة 5" ضمن أحداث سيناريو فيلم "Spider-Man: Brand New Day".

ويشكل هذا الحضور السينمائي تحولًا بارزًا بعد سنوات طويلة من سيطرة علامات تجارية أخرى مثل أودي وأكيورا وليكزس على أفلام عالم مارفل السينمائي.

ويشهد الفيلم المرتقب -الذي يُعرض في صالات السينما بدءًا من 31 يوليو 2026- عودة الممثل توم هولاند لأداء شخصية الرجل العنكبوت.

استعراض تقنيات منصة Neue Klasse والجيل الكهربائي الجديد

تأتي هذه الخطوة الترويجية بالتزامن مع تدشين الجيل الجديد كليًا من طراز "BMW iX3" الكهربائي بالكامل، والذي يمثل أول نموذج إنتاجي يعتمد معمارية "Neue Klasse" المتطورة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن ظهور السيارة داخل المَشاهد لم يأتِ كخلفية صامتة، بل أُدرجت المركبات محوريًا ضمن مجريات حبكة الفيلم.

وتستعرض السيارة من خلال الأحداث تقنيات الشاشة البانورامية (BMW Panoramic Display)، وأنظمة المساعدة المتقدمة للقيادة، والسقف الزجاجي البانورامي، وأنظمة التفاعل الرقمي المحدثة.

طراز اختبار فريد بتقنية تغيير الألوان الخارجية E Ink

للاحتفال بهذا التعاون السينمائي، كشفت بي إم دبليو عن نسخة اختبارية وحيدة عالميًا تُدعى "iX3 Flow – Spider-Man Brand New Day".

وتعتمد هذه النسخة على تقنية "E Ink Prism" الملونة، حيث تتيح للأسطح الخارجية للهيكل تغيير ألوانها وإظهار رسوم متحركة مستوحاة من زِي الرجل العنكبوت وحركاته الديناميكية.

ومن المقرر عرض هذه النسخة الخاصة أمام الجمهور في معرض "BMW Welt" بمدينة ميونخ حتى شهر سبتمبر 2026.

تجربة تفاعلية داخل سيارات بي إم دبليو حول العالم

لم تقتصر الحملة التسويقية على شاشات السينما؛ إذ أطلقت الشركة تحديثًا برمجيًا تفاعليًا لمُلاك سيارات بي إم دبليو في أكثر من 70 دولة خلال الفترة من 27 يوليو حتى 10 أغسطس 2026.

ويتيح التحديث المتاح للطرازات المصنعة بعد شهر 7 لعام 2020 والمزودة بأنظمة التشغيل 7 أو 8 أو 8.5 أو 9 أو OS X تشغيل شاشة ترحيبية خاصة بفيلم Spider-Man عند بدء تشغيل المحرك، تتضمن عروضًا ضوئية متناسقة مع نظام الإضاءة المحيطية ومؤثرات صوتية مخصصة.