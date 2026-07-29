نائبة: الدبلوماسية المصرية تواصل دعم الاستقرار والحلول السلمية

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية أو دعم التهدئة تعكس رؤية وطنية خالصة لدعم الاستقرار والحلول السلمية، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية تشهد نشاطًا غير مسبوق يعكس رؤية القيادة السياسية في ترسيخ علاقات الشراكة مع دول القارة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية والاستقرار.

مصر تواصل استعادة دورها التاريخي

وأكدت النائبة، أن مصر تواصل استعادة دورها التاريخي والمحوري داخل القارة الأفريقية، من خلال تكثيف الاتصالات والزيارات المتبادلة، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والأمن المائي وبناء القدرات، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بدعم التنمية المستدامة في أفريقيا انطلاقًا من مبدأ الشراكة والتكامل.

وأضافت النائبة أسماء سعد الجمال، أن التحرك المصري لا يقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، وإنما يمتد ليشمل دورًا فاعلًا في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، بما يسهم في الحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها الوطنية، ويحد من تداعيات الصراعات التي تؤثر على شعوب القارة والمنطقة بأكملها.

وأشارت إلى أن الجهود المصرية المتواصلة لاحتواء الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها العمل على وقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للنزاعات، تؤكد أن القاهرة أصبحت ركيزة أساسية في مساعي إحلال السلام، وتحظى بثقة الأطراف الإقليمية والدولية لما تتمتع به من سياسة متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول والحفاظ على الأمن والاستقرار.

ترسيخ الأمن والسلام

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية شاملة تربط بين التنمية والأمن، وترتكز على الحوار والدبلوماسية كسبيل رئيسي لمعالجة الأزمات، وهو ما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويدعم دورها في بناء شراكات تحقق مصالح الشعوب وتواجه التحديات المشتركة، موضحة أن النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية تعكس قوة الدولة ومكانتها، وتؤكد استمرار مصر في أداء دورها التاريخي تجاه القارة الأفريقية والمنطقة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام ودفع جهود التنمية والتعاون المشترك.