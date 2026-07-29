قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يفوز على ألانيا سبور التركي بهدفين ودِّيا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026
ليست سلعة.. بلاتر يفتح النار على مشروع الفيفا
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع ويتكوف جهود خفض التصعيد في المنطقة
نبيل فهمي: الاعتداءات المتكررة على السعودية والأردن تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول
الجيش الإسرائيلي يقصف مسجداً في غزة بذريعة تخزين السلاح فيه
بعد تحرك البرلمان.. القانون يواجه بائعي السلع المغشوشة بعقوبات رادعة
كونكاكاف يفتح النار على الفيفا بسبب خطة إنفانتينو الاستثمارية
أسعار السجائر في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. آخر تحديث
القبض على طرفى مشاجرة في القاهرة
«شراكة مع القطاع الخاص للترفيق».. 5 قرارات عاجلة من مدبولي لتوفير الأراضي الصناعية
وزير الخارجية يؤكد لويتكوف رفض مصر استهداف دول الخليج والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز التمثيل التجاري: نستهدف تحويل الفرص التصديرية إلى تعاقدات فعلية

الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري
الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري
علياء فوزى
نتيجة الثانوية العامة 2026

 شارك الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

وأكد الوزير المفوض عبد العزيز الشريف، أن جهاز التمثيل التجاري يمثل الذراع الخارجية للوزارة في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، من خلال شبكة مكاتبه التجارية المنتشرة في مختلف الأسواق، والتي تعمل على توفير المعلومات التجارية، وإعداد دراسات الأسواق، ورصد الفرص التصديرية، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر والتواصل مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية لاستقطاب استثمارات جديدة، ومساندة الشركات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أبرز الخدمات للمصدرين

وأوضح أن الجهاز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين،  من أبرزها الوصول إلى قوائم المستوردين والمشترين، وتنظيم اللقاءات الثنائية (B2B)، والتنسيق مع البعثات التجارية، ومتابعة الشركات المصرية بعد دخولها الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز استدامة تواجدها وزيادة صادراتها.إلى جانب دعم المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري من خلال التعريف بالمزايا الاستثمارية والفرص المتاحة وربطهم بالجهات المعنية داخل الدولة.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين جهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال تقديم الخدمات للمصدرين داخل المحافظات، والتواصل المباشر مع الشركات للتعرف على احتياجاتها، والعمل على ربطها بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الخارجية، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر والترويج لها عبر شبكة المكاتب التجارية بالخارج بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونوه بأن “الجهاز سيواصل دعم الشركات المصرية وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري”.

جهاز التمثيل التجاري وزارة الاستثمار دعم الصادرات الشركات استثمارات جديدة مصر تنطلق بالتصدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

محمد دياب

محمد دياب يتحدث عن مسيرته الفنية مع أحمد مراد

أحمد سعد يطلق أغنية “كدا كدا " عبر منصات السوشيال ميديا

أحمد سعد يطلق أغنية كدا كدا مع ابنته جودي لأول مرة

طرح البوستر الرسمي لفيلم "محمود التاني" استعدادًا لانطلاقه في دور العرض يوم 12 أغسطس

طرح البوستر الرسمي لفيلم "محمود التاني" قبل عرضه 12 أغسطس

بالصور

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة

الدولار والريال السعودي بكام؟.. أسعار العملات الآن

أسعار العملات
أسعار العملات
أسعار العملات

الأسود ملك الألوان.. بشرى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد