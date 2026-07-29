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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: معتمد جمال يضم إبراهيم صلاح لجهازه المعاون في الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
علا محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن تطور جديد داخل نادي الزمالك بشأن تشكيل الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "معتمد جمال يبلغ إبراهيم صلاح بالتواجد معه ضمن الجهاز المعاون لفريق الزمالك".
 

ويأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان نهاية مشوار جون إدوارد داخل نادي الزمالك، عقب وجود خلافات مع رئيس النادي حسين لبيب بشأن عدد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، وعلى رأسها ملف المدير الفني، لتنتهي العلاقة بين الطرفين برحيل المدير الرياضي عن منصبه.

وتشهد الفترة الحالية تغييرات داخل قطاع الكرة بنادي الزمالك، في إطار إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط محاولات من مجلس الإدارة لتحقيق الاستقرار داخل الفريق وحسم تشكيل الجهاز الفني.

الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط أحمد عبد الباسط رئيس النادي حسين لبيب الزمالك قطاع الكرة بنادي الزمالك

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