محمد صلاح قائد مشروع بشكتاش الجديد؟.. تفاصيل عرض النادي التركي للفرعون

كشفت صحيفة الصباح التركية أن فيتشينزو إيتاليانو، المدير الفني لفريق بشكتاش التركي، تواصل مع النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة، من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب بشكتاش حاول جذب صلاح من خلال الحديث عن المشروع الجديد للنادي، حيث قال له: "نحن نصنع ثورة هنا، وستكون أنت قائدها".

وأضاف التقرير أن إدارة بشكتاش ترى في محمد صلاح اللاعب القادر على قيادة الفريق فنيًا وتسويقيًا، خاصة لما يمتلكه من خبرات كبيرة وشعبية عالمية بعد سنوات طويلة قضاها في صفوف ليفربول.

ويواصل النادي التركي محاولاته لتعزيز صفوفه بصفقات قوية، في الوقت الذي يبقى فيه مستقبل محمد صلاح محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، وسط ترقب لما سيقرره اللاعب بشأن خطوته المقبلة.