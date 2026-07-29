اتحاد اليد يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لاستضافة بطولة الجمهورية المصغرة في أغسطس

وقع الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، لاستضافة وتنظيم بطولة الجمهورية لكرة اليد المصغرة “الميني هاندبول”، في خطوة تستهدف دعم قاعدة الممارسين ونشر اللعبة بين مختلف الفئات العمرية، وتعزيز التعاون بين المؤسستين في المجال الرياضي.

وجاء توقيع البروتوكول خلال اجتماع جمع الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الأستاذ عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والأستاذ إيهاب العزب، المدير التنفيذي للاتحاد، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الأكاديمية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على جميع الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة باستضافة البطولة، بما يضمن خروجها بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة كرة اليد المصرية، ويوفر أفضل الأجواء للمشاركين.

ومن المقرر أن تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقرها في أبي قير بالإسكندرية، منافسات بطولة الجمهورية لكرة اليد المصغرة “الميني هاندبول” خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2026، بمشاركة واسعة من مختلف أندية الجمهورية، في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة اليد لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب الواعدة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الداعمة للرياضة