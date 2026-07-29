بني سويف تنظم ملتقى الصناعة والابتكار بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، في جلسته رقم (260) ، على تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، الملتقى السنوي للجامعة والصناعة بعنوان "ملتقى جامعة بني سويف لمشروعات التخرج والابتكار ورطبها بسوق العمل" تحت شعار: "بوابة الابتكار والتوظيف". جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي لدى الطلاب، وتوفير بيئة خصبة لتحويل مشروعات التخرج والأفكار الواعدة إلى منتجات وحلول تكنولوجية واقعية تخدم قطاعات الصناعة المختلفة وتلبي احتياجات المجتمع. كما أشار الدكتور طارق علي، إلى أن الملتقى يمثل جسراً حيوياً للربط بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الفعالية، حيث يسهم بشكل مباشر في إتاحة فرص تدريبية وتوظيفية متميزة للخرّيجين.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره للجهود المبذولة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تبني المبادرات التي تسهم في صقل مهارات الطلاب، مؤكداً استمرار دعم الجامعة لكل ما من شأنه تمكين الشباب وتأهيلهم لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل المحلي والدولي.

