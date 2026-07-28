انطلاق المؤتمر العلمي الأول للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية في بني سويف

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، فعاليات المؤتمر العلمي الأول للسلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر بالمنشآت الصحية، الذي نظمته مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، بقاعة المؤتمرات بجامعة بني سويف، بحضور الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد قريبة سكرتير المؤتمر، والمهندس أحمد علي رئيس المركز الدولي للاستشارات (ICC)، والأستاذ محمود باسل مدير مديرية العمل، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية، والأطباء والمتخصصين في مجالات السلامة والصحة المهنية.

واستهلت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الوطني، تلاه عرض تعريفي بالمؤتمر قدمه الدكتور محمد قريبة سكرتير المؤتمر، ثم كلمات للمهندس أحمد علي رئيس المركز الدولي للاستشارات، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي تناول أهمية السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر داخل المنشآت الصحية، وأبرز محاور المؤتمر العلمية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع المنشآت الصحية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها، وتعزيز جاهزية المستشفيات للتعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ، بما يحقق بيئة عمل آمنة للعاملين ويحافظ على سلامة المرضى والمترددين.

وأوضح سكرتير المؤتمر" وكيل مديرية الصحة"، أن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، ويستهدف نشر الوعي بأحدث الممارسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر داخل المنشآت الصحية، من خلال برنامج علمي متكامل يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، يناقش عددًا من المحاور المهمة، تشمل الإدارة المتكاملة للسلامة والبيئة وإدارة المخلفات، والوقاية من أخطار الحريق، وتقييم مخاطر بيئة العمل، والسلامة الحيوية، وسلامة المرضى، وخطط الإخلاء والطوارئ، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم منظومة الرعاية الصحية.

وخلال كلمته، أكد محافظ بني سويف أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بالمنظومة الصحية، وتتخذ العديد من الخطوات والإجراءات لتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، باعتبار أن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين يعد ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر على إنشاء المستشفيات أو توفير التجهيزات الحديثة، وإنما يتطلب أيضًا التغلب على التحديات والمشكلات التي تواجه بيئة العمل، بما يضمن تقديم رعاية صحية تليق بأبناء محافظة بني سويف، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز ثقافة الوقاية وإدارة المخاطر، يمثل أحد أهم محاور التطوير.

وأشار المحافظ إلى أن السلامة والصحة المهنية لم تعد مجرد التزام إداري أو اشتراطات تنظيمية، بل أصبحت ثقافة عمل متكاملة تقوم على التخطيط السليم، والتدريب المستمر، والاستعداد المسبق للتعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ، بما يضمن سلامة العاملين والمرضى والمترددين على المنشآت الصحية.

وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات في مجالات إدارة المخلفات، والوقاية من أخطار الحريق، وتقييم مخاطر بيئة العمل، والسلامة الحيوية، وسلامة المرضى، وخطط الإخلاء والطوارئ، مؤكدًا أهمية الاستفادة من توصياته وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

ووجه المحافظ رسالة إلى جميع العاملين بالقطاع الصحي، دعاهم فيها إلى احتواء المرضى والتعامل معهم وفق ظروفهم الصحية وقدراتهم ومستواهم الثقافي، بما يعكس البعد الإنساني لمهنة الطب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم مع الحفاظ الكامل على سلامة جميع العاملين بالمنظومة الصحية، وتوفير بيئة عمل آمنة تمكنهم من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

وفي ختام المؤتمر، شهد المحافظ مراسم التكريم، حيث تم إهداء درع المؤتمر لمحافظ بني سويف إلى جانب تكريم عدد من الكوادر المتميزة في مجال السلامة والصحة المهنية، وهم: الدكتورة شيرين عبدالعظيم نطيف أحمد، رئيس فريق السلامة والصحة المهنية بإدارة الفشن الصحية، والدكتورة يوستينا عادل ويصا، رئيس فريق السلامة والصحة المهنية بمستشفى الرمد، والدكتورة دينا عادل حماد، عضو السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة، والدكتور علاء محمد رضوان، رئيس فريق السلامة والصحة المهنية بمستشفى الواسطى المركزي، والدكتور أحمد عبد العظيم الشخيبي، رئيس فريق السلامة والصحة المهنية بإدارة ناصر الصحية، والدكتور عمرو ناصر محمد، منسق الأمان الحيوي بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم في نشر ثقافة السلامة والوقاية والارتقاء بمنظومة الصحة المهنية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.