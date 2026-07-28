ألمانيا تدفع مركبات «GEREON» غير المأهولة إلى الإنتاج المتسلسل تمهيداً لتسليمها لأوكرانيا

تستعد شركتا «دويتس» و«ARX Robotics» الألمانيتان لبدء الإنتاج المتسلسل لمركبات GEREON الأرضية غير المأهولة في مصنع بمدينة أولم، على أن تتجه الأنظمة الأولى إلى أوكرانيا بدءاً من أواخر صيف 2026.

وأعلنت «دويتس» في 7 يوليو أن خطوط الإنتاج في مصنع أولم يجري تجهيزها لبدء التصنيع خلال أسابيع، في إطار شراكة استراتيجية وقعتها الشركتان في أكتوبر 2025 بهدف نقل أنظمة «GEREON» من مرحلة التطوير والإنتاج المحدود إلى التصنيع الصناعي واسع النطاق.

وتعكس الخطوة اتجاهاً متسارعاً داخل الصناعات الدفاعية الأوروبية نحو إنتاج المركبات الروبوتية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تزيد فيه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) استثماراتها في تحديث القوات المسلحة وتوسيع قدراتها في مجالات الأنظمة غير المأهولة والتقنيات الناشئة.

وبموجب الشراكة، ستوفر «دويتس» قدراتها التصنيعية وشبكة خدماتها الدولية للمساعدة في زيادة إنتاج المركبات وصيانتها، إلى جانب تطوير أنظمة دفع كهربائية وهجينة وأخرى تعتمد على محركات احتراق أصغر حجماً.

كما تعتزم الشركتان تطوير واجهة تربط نظام التشغيل Mithra OS، الذي طورته «ARX Robotics» ويعتمد على الذكاء الاصطناعي، بأنظمة الدفع التابعة لـ«دويتس». وستوفر الأخيرة أيضاً بنية تحتية للطاقة في الميدان تشمل المولدات وحلول تخزين الكهرباء والبطاريات القابلة للاستبدال.

وقال ماركو هيري، الرئيس التنفيذي لوحدة الصناعات الدفاعية في «دويتس»، إن القدرة على توسيع الإنتاج الصناعي تمثل إحدى نقاط قوة الشركة، مضيفاً أن مصنع أولم يعمل على زيادة الإنتاج من أجل تسليم مركبات «GEREON» إلى أوكرانيا.

من جانبه، قال مارك فيتفيلد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ARX Robotics»، إن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن القدرات الدفاعية الأوروبية لا تعتمد على الابتكار التكنولوجي وحده، بل تتطلب أيضاً القدرة على تحويل التقنيات الجديدة إلى منتجات يمكن تصنيعها بأعداد كبيرة.

وقد تأسست «ARX Robotics» في عام 2022 على يد ضباط سابقين في الجيش الألماني، وتتخصص في تطوير مركبات أرضية غير مأهولة وبرمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام تشمل الإمداد والاستطلاع والمراقبة وإجلاء المصابين ونقل المعدات والحمولات.

وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية مركبات الشركة على نطاق واسع، بينما تقدم الوحدات العاملة على الخطوط الأمامية ملاحظات مباشرة إلى المهندسين لتعديل الأنظمة بما يتناسب مع ظروف العمليات الفعلية ومتطلبات القوات.

وتتيح هذه العلاقة للشركة اختبار المركبات في بيئات تتسم بالتضاريس الصعبة والتشويش الإلكتروني واستهداف طرق الإمداد، ثم إدخال تعديلات سريعة على البرمجيات والتصميمات ووسائل الاتصال.

وكانت «ARX Robotics» قد أعلنت في وقت سابق حصولها على عقد لتزويد القوات الأوكرانية بعدة مئات من مركبات «GEREON» الإضافية، بما يرفع حجم الأسطول إلى نحو خمسة أمثال العدد الأولي.

ومن المقرر استخدام المركبات بصورة أساسية في نقل الإمدادات وإجلاء المصابين وإعادة تزويد الوحدات بالمعدات، وغيرها من المهام التي قد تعرض الجنود للخطر عند تنفيذها بواسطة مركبات مأهولة. كما تعمل الشركة على توسيع قدراتها الصناعية ودعم التدريب والصيانة داخل أوكرانيا.

ولا يقتصر انتشار أنظمة «ARX Robotics» على أوكرانيا، إذ تستخدمها أيضاً قوات مسلحة في عدد من الدول الأعضاء في حلف الناتو، ومن بينها ألمانيا والمملكة المتحدة.

وأعلنت الشركة بدء تصنيع مركبات «GEREON» في بريطانيا بعد حصولها على طلب أولي من الجيش البريطاني. وستُجهز المركبات بحمولات مخصصة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، لاستخدامها ضمن برامج عسكرية تختبر دمج الروبوتات والأنظمة الذاتية في عمليات الاستطلاع والاستهداف.

وكان حلف الناتو قد نشر في يونيو الماضى تقريراً مصوراً من داخل مصنع «ARX Robotics» في ميونيخ، أظهر مراحل تجميع واختبار مركبات «GEREON». وربط الحلف توسع الشركة بتسارع برامج التحديث العسكري وزيادة الطلب على الأنظمة غير المأهولة داخل القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية.

وتنظر القوات المسلحة إلى المركبات الأرضية غير المأهولة باعتبارها وسيلة لتنفيذ المهام الخطرة والمتكررة، خصوصاً عمليات الإمداد بين المواقع الخلفية والخطوط الأمامية، من دون تعريض الجنود أو المركبات المأهولة بصورة مباشرة للقصف أو الألغام والطائرات المسيّرة.

و تصف شركة «ARX Robotics» مركبة «GEREON» بأنها منصة متوسطة الحجم، مجنزرة، ذات تصميم معياري يسمح بتغيير الحمولات والمعدات وفق طبيعة المهمة.

ويمكن تشغيل المركبة يدوياً من مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات أو استخدامها في وضع الحركة الذاتية. كما تبلغ سرعتها القصوى 15 كيلومتراً في الساعة، ويصل مداها إلى 40 كيلومتراً، بينما تستطيع حمل أوزان تصل إلى 500 كيلوغرام.

وتقول الشركة إن المركبة مزودة بكاميرا حرارية للرؤية الليلية، وتستغرق عملية شحنها نحو ساعتين ونصف الساعة، ويمكن أن تصل مدة تشغيلها العملياتية إلى 72 ساعة، وفق طبيعة الاستخدام والحمولة وظروف المهمة.

ويسمح التصميم المعياري بتحويل المنصة بين مهام النقل والإمداد وإجلاء الجرحى والاستطلاع والمراقبة، بدلاً من تطوير مركبة منفصلة لكل مهمة.

ويمثل الانتقال إلى الإنتاج المتسلسل في أولم مرحلة جديدة بالنسبة إلى «GEREON»، إذ يجمع بين خبرة شركة ناشئة متخصصة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي وبين القدرات الصناعية وشبكة الخدمات التابعة لشركة «دويتس».

كما يبرز المشروع الدور الذي باتت تؤديه الحرب في أوكرانيا في تسريع تطوير التقنيات العسكرية الأوروبية، إذ تنتقل الملاحظات من القوات العاملة في الميدان إلى فرق الهندسة والتصنيع، قبل أن تعود في صورة مركبات معدلة يمكن إنتاجها بأعداد أكبر واستخدامها في أوكرانيا وجيوش دول الناتو.