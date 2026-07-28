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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

يواصل النادي الأهلي تحركاته المكثفة لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث نجح في استكمال منظومته الهجومية بالتعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، ليصبح أحد أبرز الصفقات التي يعول عليها الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، ضمن خطة تستهدف بناء خط هجوم قادر على المنافسة في جميع البطولات المحلية والقارية.

ويأتي انضمام منصف بقرار ليكمل ثلاثية هجومية جديدة داخل صفوف الفريق، إلى جانب الثنائي سفيان بن جديدة وأقطاي عبد الله، في خطوة تعكس رغبة الأهلي في تعزيز القوة الهجومية ومنح الجهاز الفني العديد من الخيارات الفنية، سواء على مستوى المهاجم الصريح أو اللعب في أكثر من مركز داخل الخط الأمامي.

ثلاثي هجومي جديد

ويمتلك الثلاثي منصف بقرار وسفيان بن جديدة وأقطاي عبد الله قدرات هجومية متنوعة، حيث يتميز كل لاعب بأسلوب مختلف يمنح الأهلي مرونة تكتيكية كبيرة، سواء في اللعب المباشر، أو الضغط العالي، أو استغلال الكرات العرضية والتحولات السريعة، وهو ما يمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة خلال المباريات.

ويرى كثيرون أن وجود هذا الثلاثي قد يساهم في رفع مستوى المنافسة داخل الفريق، خاصة مع ازدحام الأجندة بالمباريات المحلية والقارية، وهو ما يتطلب وجود أكثر من لاعب جاهز في الخط الأمامي طوال الموسم.

كتيبة من النجوم

ولا تقتصر القوة الهجومية للأهلي على الصفقات الجديدة فقط، بل يمتلك الفريق مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب الحلول الفردية والخبرة، في مقدمتهم أحمد سيد "زيزو"، وأشرف بن شرقي، وإمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، إلى جانب العناصر الأخرى التي تشكل قوة كبيرة في الثلث الهجومي.

ويمثل وجود هذا العدد من اللاعبين المميزين فرصة كبيرة للجهاز الفني لتنويع أساليب اللعب، سواء بالاعتماد على السرعات في الأطراف أو الاختراق من العمق أو التسديد من خارج منطقة الجزاء، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة المنافسين في إيقاف هجوم الفريق.

منافسة قوية على المراكز

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين جميع العناصر الهجومية لحجز مكان في التشكيل الأساسي، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الفريق، في ظل سعي كل لاعب لإثبات أحقيته بالمشاركة بصورة أساسية.

كما يمنح تنوع الخيارات الجهاز الفني القدرة على تدوير اللاعبين دون التأثير على المستوى الفني، وهو أمر بالغ الأهمية في موسم طويل يخوض خلاله الأهلي العديد من البطولات والاستحقاقات.

طموحات كبيرة

ويأمل الأهلي أن تسهم التدعيمات الهجومية في زيادة الفاعلية أمام المرمى واستعادة الهيمنة على جميع البطولات، مستفيدًا من امتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الجودة والخبرة، وهو ما يجعل الفريق مرشحًا لتقديم مستويات هجومية قوية خلال الموسم الجديد إذا نجح الجهاز الفني في توظيف هذه الأسماء بالشكل الأمثل.

ومع اكتمال العناصر الهجومية، تبدو جماهير الأهلي متفائلة بأن يمتلك الفريق أحد أقوى خطوط الهجوم في السنوات الأخيرة، في ظل وفرة الخيارات وتنوع الإمكانات الفنية، وهو ما قد يمنح الفريق أفضلية كبيرة في سباق المنافسة على مختلف الألقاب.

الأهلي منصف بقرار سفيان بنجديدة أقطاي عبدالله حسين عموتة الدوري المصري

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