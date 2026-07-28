رسميا.. الأهلي يتعاقد مع الجزائري منصف بقرار 3 مواسم

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب الجزائري منصف بقرار، قادمًا من دينامو زغرب لمدة 3 مواسم.

وكان الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد توجه إلى كرواتيا، وقام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية وذلك بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

تقسيمات غير معتادة في الأهلي.. عموتة يراهن على هذا السيناريو

كشف الإعلامي محمد المحمودي عن تفاصيل جديدة من تدريبات الأهلي تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعتمد على أسلوب خاص في التقسيمات الفنية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وقال المحمودي، في تصريحات تلفزيونية، إن تقسيمات الأهلي في التدريبات لا تُقام على ملعب كامل، وإنما تُجرى على نصف ملعب أو ثلث ملعب، موضحًا أن عموتة يتعمد هذا الأسلوب لأنه يتوقع أن أغلب الفرق التي ستواجه الأهلي خلال الموسم ستلعب بدفاع منخفض ومتكتل.

وأضاف أن المدير الفني يهدف من خلال هذه التدريبات إلى منح اللاعبين حلولًا هجومية لفك التكتلات الدفاعية واستغلال المساحات الضيقة، مشيرًا إلى أن أشرف بن شرقي كان اللاعب الأبرز خلال هذه التقسيمات، بعدما تفوق بشكل واضح على بقية اللاعبين في إيجاد الحلول داخل المساحات الضيقة.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور رسمي للحسين عموتة على رأس القيادة الفنية للفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع لافيينا وديًا يوم 30 يوليو الجاري، قبل مواجهة بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، ثم يتوجه إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لإقامة معسكره الخارجي.