قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فشل صفقة بشكتاش.. 5 أندية تدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح
بروتوكول تعاون بين التعليم والأزهر لتعزيز انتظام حضور الطلاب والتقييم التربوي
وفاة اللواء فؤاد فيود أحد أبطال حرب أكتوبر وصدى البلد يعيد نشر حواره الأخير معه
من شقة متواضعة لثروة بالملايين.. كيف صنع لامين يامال إمبراطوريته المالية قبل بلوغ العشرين؟
ياسر جلال لـ لما جبريل: باخد أجري أعيش بيه طول السنة ومبنشيلش فلوس للزمن
رواتب 40 ألف جنيه بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.. قدم الآن
طلب المال والأب رفض… القصة الكامل لمقتل خمسيني على يد ابنه في أسيوط
حملة تجسس سيبراني تستهدف مؤسسات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.. تفاصيل
انخفض 125 جنيهًا.. أسعار الذهب تواصل التراجع في منتصف تعاملات اليوم
مفاجأة سارة للمتضررين من تأخر صرف المعاش مع بداية شهر أغسطس| تفاصيل
خدعة الونس والدعم النفسي.. اعترافات صادمة لـ ضحية صاحب بيت فاطم
نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع الجزائري منصف بقرار 3 مواسم

منصف بقرار
منصف بقرار
عبدالله هشام

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب الجزائري منصف بقرار، قادمًا من دينامو زغرب لمدة 3 مواسم.

وكان الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد توجه إلى كرواتيا، وقام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية وذلك بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

تقسيمات غير معتادة في الأهلي.. عموتة يراهن على هذا السيناريو

كشف الإعلامي محمد المحمودي عن تفاصيل جديدة من تدريبات الأهلي تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعتمد على أسلوب خاص في التقسيمات الفنية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وقال المحمودي، في تصريحات تلفزيونية، إن تقسيمات الأهلي في التدريبات لا تُقام على ملعب كامل، وإنما تُجرى على نصف ملعب أو ثلث ملعب، موضحًا أن عموتة يتعمد هذا الأسلوب لأنه يتوقع أن أغلب الفرق التي ستواجه الأهلي خلال الموسم ستلعب بدفاع منخفض ومتكتل.

وأضاف أن المدير الفني يهدف من خلال هذه التدريبات إلى منح اللاعبين حلولًا هجومية لفك التكتلات الدفاعية واستغلال المساحات الضيقة، مشيرًا إلى أن أشرف بن شرقي كان اللاعب الأبرز خلال هذه التقسيمات، بعدما تفوق بشكل واضح على بقية اللاعبين في إيجاد الحلول داخل المساحات الضيقة.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور رسمي للحسين عموتة على رأس القيادة الفنية للفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع لافيينا وديًا يوم 30 يوليو الجاري، قبل مواجهة بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، ثم يتوجه إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لإقامة معسكره الخارجي.

الأهلي النادي الاهلي منصف بقرار مهاجم الأهلي صفقة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

ترشيحاتنا

يوتيوب

أسباب توقف يوتيوب عن العمل في بعض الهواتف

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

بالصور

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات هبة مجدى تجمع فى عيد ميلادها الـ 38 | صور

فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى

خبيرة تغذية تكشف مفاجأة.. كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر والحالة النفسية؟

كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد