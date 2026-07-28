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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يجدد إدانة مصر القاطعة لاعتداءات إيران على الكويت

الرئيس السيسي يجدد إدانة مصر القاطعة لاعتداءات إيران على الكويت
الرئيس السيسي يجدد إدانة مصر القاطعة لاعتداءات إيران على الكويت
أ ش أ

 أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجددا إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها الكويت من قبل إيران، موضحا أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومشددًا على رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بسيادة الكويت أو العبث بأمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم / الثلاثاء /، بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن السيد الرئيس أكد مجددًا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها، مشيدًا بالقيادة الحكيمة لأمير الكويت في إدارة الظروف الإقليمية الراهنة، وبحرص الكويت على تجنّب التصعيد الإقليمي، وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التوتر الإقليمي وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أمير دولة الكويت ثمّن موقف مصر الراسخ والداعم لأمن واستقرار الدول العربية، مؤكدًا أهمية مواصلة تعميق التشاور والتنسيق القائم بين مصر والكويت من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، كما أعرب عن تقديره لمساندة مصر لبلاده في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مثمنًا كذلك الجهود المصرية المبذولة لاحتواء التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها الكويت الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة

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