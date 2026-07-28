إصابة سالم الدوسري تهدد مشاركته مع السعودية في خليجي 27

بات سالم الدوسري، قائد الهلال والمنتخب السعودي، مهددًا بالغياب عن انطلاقة الموسم الجديد، بعدما كشفت تقارير صحفية سعودية أن فترة تعافيه من الإصابة قد تمتد لنحو شهر ونصف.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرنامج العلاجي للدوسري قد يحرمه أيضًا من المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، المقرر إقامتها في جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل.

ويخضع قائد الهلال حاليًا لمرحلة العلاج والتأهيل في فنلندا، عقب نجاح العملية الجراحية التي أجراها في وتر الركبة على يد الطبيب المتخصص لانسي ليمباينن، حيث ينتظر أن يبدأ برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة إلى التدريبات.

وفي سياق آخر، أوضحت الصحيفة أن الدوسري أغلق الباب أمام جميع العروض التي وصلته خلال سوق الانتقالات الصيفية، متمسكًا بالاستمرار مع الهلال، رغم أن عقده مع النادي يتبقى فيه موسم واحد فقط.

ومن المقرر أن يدخل اللاعب الفترة الحرة في يناير المقبل، ما يمنحه أحقية التفاوض مع أي نادٍ دون الرجوع إلى الهلال، على أن يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله بعد دراسة الخيارات المتاحة.

وخاض الدوسري، البالغ من العمر 34 عامًا، 35 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، أحرز خلالها 10 أهداف، إلى جانب صناعة 10 أهداف أخرى.