تعليم أسوان تحيل 7 ملاحظين بلجنة للدور الثانى للشهادة الإعدادية للتحقيق ..صور

تفقد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الرابع للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وذلك بلجنة الجمهورية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة أسوان التعليمية.



ولدى وصوله إلى اللجنة، لاحظ وكيل الوزارة، أن بوابة اللجنة لا تزال مفتوحة رغم بدء الامتحان وانتهاء المواعيد المحددة لدخول الطلاب، فوجه سيادته على الفور مسئول أمن اللجنة بسرعة غلق البوابة، مع التشديد على الالتزام بالمواعيد، وعدم السماح بدخول أي شخص بعد الوقت المحدد، حفاظًا على انضباط اللجان.

وخلال اطلع وكيل الوزارة على دفتر الملاحظة، تبين تغيب ٧ ملاحظين، وعلى الفور وجه رئيس اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أجرى سيادته اتصالًا هاتفيًا بالسيد عمرو إمبابي مدير إدارة أسوان التعليمية، وكلفه بسرعة توفير ٧ ملاحظين بدلًا من الملاحظين المتغيبين، لضمان انتظام العمل داخل اللجنة، مع إحالة الملاحظين المتغيبين إلى الشئون القانونية للتحقيق.

عقب ذلك تفقد وكيل الوزارة اللجان الامتحانية، واطمأن على انتظام سير الامتحانات، ووضوح ورقة الأسئلة، كما أن الأسئلة من المناهج الدراسية.

امتحانات



وشدد "أبو يوسف" على جميع القائمين بأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، مؤكدًا حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفة من شأنها الإخلال بانضباط اللجان.

ولم يغادر السيد وكيل الوزارة اللجنة إلا بعد حضور السيد مدير إدارة أسوان التعليمية ووصول الملاحظين البدلاء، حيث وجه رئيس اللجنة بسرعة توزيعهم على اللجان لضمان استمرار العمل دون أي معوقات.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب بلغ ١٣٢ طالبًا وطالبة، موزعين على ٧ لجان، وقد أدوا امتحانهم اليوم في مادتي "اللغة الإنجليزية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات".

وعقب انتهاء الجولة، وبخروج سيادته من بوابة اللجنة،

واستجابة لرغبات السادة أولياء الأمور، وجه السيد وكيل الوزارة رئيس اللجنة بالسماح للطلاب المتأخرين بدخول اللجان، حرصًا على مصلحتهم، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة خلال الأيام المقبلة.

وبعودته إلى ديوان المديرية، توجه السيد وكيل الوزارة، إلى غرفة العمليات المركزية، وتواصل سيادته مباشرة مع السادة مديري الإدارات التعليمية "رؤساء غرف العمليات الفرعية" للاطمئنان على سير اللجان، بجميع الإدارات، وشدد سيادته على ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، مع التصدي لمحاولات الغش أو إثارة الشغب بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها.