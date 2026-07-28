بقيمة 25 مليون جنيه.. حبس 5 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى عملات أجنبية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص لاتهامهم بالاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 25 ملايين جنيه.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 25 مليون جنيه.