جوتيريش: سأبذل قصارى جهدي لدعم القبارصة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، أنه سيبذل "كل ما في وسعه لدعم" القبارصة في مسيرتهم نحو حل للقضية القبرصية، وذلك عقب لقائه الرئيس نيكوس خريستودوليدس.

وقال: "هذه الزيارة هي زيارة تضامن مع الشعب القبرصي، وتأكيد على التزامي الراسخ بضمان التوصل -في نهاية المطاف- إلى حل في قبرص".

وأضاف أن السعي إلى حل "يعتمد، بطبيعة الحال، على القبارصة أنفسهم"، مشيرا إلى أن الدول الضامنة الثلاث للجزيرة "لها أيضا دور تضطلع به"، لكنه شدد على أنه "سيبذل قصارى جهده لدعم القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في هذه اللحظة الحاسمة".

ويأتي هذا اللقاء في خضم "مبادرة جديدة" تهدف إلى استئناف المفاوضات بجدية لحل القضية القبرصية.

وتسود الآمال بأن تثمر هذه "المبادرة الجديدة" عن اجتماع موسع يعقد في وقت لاحق من الصيف لمناقشة القضية القبرصية، على أن يضم الاجتماع طرفي الجزيرة، والدول الضامنة الثلاث: اليونان وتركيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة.

وسيلتقي غوتيريش زعيم القبارصة الأتراك، توفان إرهورمان، في وقت لاحق من اليوم.

وقبل وصوله إلى قبرص، أجرى جوتيريش اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أمس الأول الأحد، بينما كان كريستودوليدس نفسه قد استعد لزيارة جوتيريش بزيارة أثينا ولقاء رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.