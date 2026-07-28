بكين ترد على تقارير عن زيادة إنفاق أمريكي لمواجهة نفوذها العالمي

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم /الثلاثاء/ إن تطوير العلاقات والتعاون بين الدول يجب ألا يستهدف أي طرف ثالث، وذلك رداً على تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تعتزم زيادة إنفاقها بمئات الملايين من الدولارات لمواجهة تنامي النفوذ الصيني في الأمريكتين وأفريقيا وآسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان - خلال مؤتمر صحفي دوري - إن بكين تعارض دائماً تشكيل التكتلات الحصرية، وذلك رداً على سؤال بشأن التقارير المتعلقة بخطط واشنطن لزيادة الإنفاق بهدف الحد من النفوذ الصيني في عدد من المناطق.

وأضاف لين أن تعاون الصين مع الدول والمناطق الأخرى، ولا سيما الدول النامية، "لا يهدف إلى استمالة أي طرف أو منافسته، بل إلى العمل المشترك من أجل صون السلام العالمي، وتعزيز التنمية العالمية، والحفاظ على النظام الدولي، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".