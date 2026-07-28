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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" و اعتقال 27 فلسطينيا من الضفة الغربية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" و اعتقال 27 فلسطينيا من الضفة الغربية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" و اعتقال 27 فلسطينيا من الضفة الغربية
أ ش أ

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم /الثلاثاء/، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم بأن (176) مستوطنا، اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم /الثلاثاء/، 27 فلسطينيا من مدن و محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من مدينة طولكرم وضواحيها، كما داهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة قفين شمال طولكرم وعزبة شوفة جنوب شرق المدينة وفتشتها وأخضعت ساكنيها للتحقيق الميداني.

و أضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مدينة نابلس و اعتقلت ثمانية فلسطينيين بينهم سيدة، بالإضافة لاعتقال 4 شبان خلال اقتحامها مخيم الأمعري، جنوب رام الله، وحي أم الشرايط في البيرة، وبيتللو غربا، و اعتقلت أيضا أربعة أسرى محررين خلال حملة مداهمات شنتها في مدينة جنين و بلدات بالمحافظة، و مواطنا ونجليه بعد اعتداء المستوطنين عليهم جنوب الخليل، و داهمت عددا من منازل المواطنين بمدينة قلقيلية وقرية كفر قدوم شرق و اعتقلت مواطنا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عين الحلوة بالأغوار الشمالية، و مدينة قلقيلية وقرية كفر قدوم شرق المحافظة، حيث داهمت مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم، وصادرت محتوياته، كما علّقت إخطارات تقضي بإغلاق المقر ومنع فتحه، قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما قامت قوات الاحتلال بهدم منزل ومنشآت في عدة محافظات في الضفة.

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

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