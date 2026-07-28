عمرو أديب يثير الجدل برسالة غامضة: "لن أكون شاورمة بعد الآن"

أثار الإعلامي عمرو أديب ، حالة من الجدل بين متابعيه، بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حملت طابعًا ساخرًا وكشفت عن شعار جديد له في المرحلة المقبلة.

وكتب عمرو أديب ، عبر حسابه: "شعاري في المرحلة الجديدة: لن أكون شاورمة بعد الآن! فكرة إن حد يلفك كل شوية ويقطع".

ولم يكشف أديب، عن المقصود من رسالته أو الشخص أو الموقف الذي يشير إليه، إلا أن عبارته أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين حاولوا تفسير المعنى وراء التشبيه الذي استخدمه الإعلامي.

وكان عمرو أديب قد أعلن توقف عرض برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر خلال شهر أغسطس 2026، بسبب الإجازة الصيفية السنوية للبرنامج، على أن يعود لاستئناف تقديم حلقاته عقب انتهاء فترة الراحة.