قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فشل صفقة بشكتاش.. 5 أندية تدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح
بروتوكول تعاون بين التعليم والأزهر لتعزيز انتظام حضور الطلاب والتقييم التربوي
وفاة اللواء فؤاد فيود أحد أبطال حرب أكتوبر وصدى البلد يعيد نشر حواره الأخير معه
من شقة متواضعة لثروة بالملايين.. كيف صنع لامين يامال إمبراطوريته المالية قبل بلوغ العشرين؟
ياسر جلال لـ لما جبريل: باخد أجري أعيش بيه طول السنة ومبنشيلش فلوس للزمن
رواتب 40 ألف جنيه بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.. قدم الآن
طلب المال والأب رفض… القصة الكامل لمقتل خمسيني على يد ابنه في أسيوط
حملة تجسس سيبراني تستهدف مؤسسات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.. تفاصيل
انخفض 125 جنيهًا.. أسعار الذهب تواصل التراجع في منتصف تعاملات اليوم
مفاجأة سارة للمتضررين من تأخر صرف المعاش مع بداية شهر أغسطس| تفاصيل
خدعة الونس والدعم النفسي.. اعترافات صادمة لـ ضحية صاحب بيت فاطم
نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو أديب يثير الجدل برسالة غامضة: "لن أكون شاورمة بعد الآن"

عمرو اديب
عمرو اديب
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أثار الإعلامي عمرو أديب ، حالة من الجدل بين متابعيه، بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حملت طابعًا ساخرًا وكشفت عن شعار جديد له في المرحلة المقبلة.

وكتب عمرو أديب ، عبر حسابه: "شعاري في المرحلة الجديدة: لن أكون شاورمة بعد الآن! فكرة إن حد يلفك كل شوية ويقطع".

ولم يكشف أديب، عن المقصود من رسالته أو الشخص أو الموقف الذي يشير إليه، إلا أن عبارته أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين حاولوا تفسير المعنى وراء التشبيه الذي استخدمه الإعلامي.

وكان عمرو أديب قد أعلن توقف عرض برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر خلال شهر أغسطس 2026، بسبب الإجازة الصيفية السنوية للبرنامج، على أن يعود لاستئناف تقديم حلقاته عقب انتهاء فترة الراحة.

الإعلامي عمرو أديب أكون شاورمة برنامجه الحكاية قناة mbc مصر عمرو اديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

ترشيحاتنا

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

بالصور

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات هبة مجدى تجمع فى عيد ميلادها الـ 38 | صور

فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى

خبيرة تغذية تكشف مفاجأة.. كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر والحالة النفسية؟

كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد