عمرو أديب: إيرادات فيلم "7 Dogs" دفعة قوية لصناعة السينما المصرية وتشجع الاستثمار

أكد الإعلامي عمرو أديب أن إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن تحقيق فيلم "7 Dogs" أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية، بإيرادات تجاوزت ربع مليار جنيه خلال 60 يومًا، يمثل رقمًا تاريخيًا لصناعة السينما في مصر.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هذا النجاح يعكس قدرة السوق السينمائية المصرية على تحقيق أرقام قياسية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التجارب الناجحة تساهم في دعم الصناعة وتقديم نموذج مشجع أمام المنتجين والمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال السينما.

أهمية الاستمرار في إنتاج أعمال قادرة على المنافسة

وأشار إلى أن تحقيق هذه الإيرادات الكبيرة يفتح آفاقًا جديدة أمام صناعة الترفيه في مصر، ويؤكد أهمية الاستمرار في إنتاج أعمال قادرة على المنافسة وتحقيق نجاحات جماهيرية واسعة.