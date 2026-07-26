منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

قالت الإعلامية منى عبد الغني، إن من أجمل اللقطات التي صاحبت إعلان أوائل الثانوية الأزهرية كان موقف الطالبة سما، الأولى على الشعبة الأدبية، والتي كان أول ما فكرت فيه بعد تلقيها اتصال التهنئة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر هو الاطمئنان على شقيقتها التوأم سلمى، إذ سألته بكل تلقائية: "ممكن أسأل حضرتك عن أختي؟.. ورد شيخ الأزهر كان يحمل كل معاني الإنسانية".

وأضافت عبدالغني، خلال تقديم برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC"، أن فرحة سما لم تكتمل إلا بعد أن اطمأنت على شقيقتها التوأم، معتبرة أن هذه اللقطة تعكس خصوصية العلاقة بين التوأم، وأن النجاح يكون أجمل عندما يتشاركه الإنسان مع أقرب الناس إليه.



وأشارت منى عبد الغني إلى أن اهتمام فضيلة الإمام الأكبر وحرصه على الاستماع للطالبة وطمأنتها أضفى على الموقف جانبًا إنسانيًا، وجعله واحدًا من أكثر المشاهد التي لمست قلوب الناس.