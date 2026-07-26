بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

حرصا من موقع صدى البلد الإخباري نقدم لكم خدمة إخبارية مميزة عن لحظة إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 اليوم الأحد 26 يوليو.

اعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2026

ويعقد الأزهر الشريف، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن يُبث المؤتمر مباشرة عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إتاحة النتيجة إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر إعلان نسبة النجاح العامة في الشهادة الثانوية الأزهرية، والكشف عن أسماء أوائل القسمين العلمي والأدبي، إلى جانب أوائل فئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، فضلًا عن استعراض أبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بنتائج العام الدراسي 2025-2026.

كما يستعرض المؤتمر أبرز ملامح أعمال الامتحانات والتصحيح، ومؤشرات الأداء، والجهود التي بذلها الأزهر الشريف لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات، بما يضمن سيرها في أجواء من الانضباط والشفافية.

وفي لفتة تقديرية للمتفوقين، أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في القسمين العلمي والأدبي، إلى جانب الحاصلين على المركز الأول من فئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، لتهنئتهم بتفوقهم والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.

ومن المنتظر أن تكون نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 متاحة للاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور انتهاء المؤتمر الصحفي وإعلان النتيجة رسميًا.