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وزير الصناعة يتابع خطوط الإنتاج في 4 مصانع بالإسماعيلية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الصناعة يتابع خطوط الإنتاج في 4 مصانع بالإسماعيلية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة 4 مصانع للصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بالإسماعيلية، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس/ أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة السويدي للصناعات الغذائية (الخضروات والفاكهة المجمدة) المقام على مساحة 12.25 ألف متر مربع بحجم استثمارات 350 مليون جنيه وبرأس مال 25 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 40 ألف طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي 100%، وتصدر الشركة إجمالي إنتاجها لأسواق 21 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ هاني أمين، رئيس الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج وتعبئة الذرة السكري والفراولة، كما استمع الوزير لشرح من مسؤولي الشركة عن مسيرة الشركة منذ التأسيس وجهودها للتوسع في التصدير وزيادة المساحات المزروعة لتوفير الخضراوات والفاكهة اللازمة لتشغيل المصنع، واعتمادها على خطوط إنتاج من شركات محلية.

ثم تفقد هاشم مصنع الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة "أتوس" المقام على مساحة 12.4 ألف متر مربع بحجم استثمارات 600 مليون جنيه وبرأس مال 25 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 1800 وحدة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 43%، وتوفر الشركة 180 فرصة عمل مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ عاطف عثمان، رئيس الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير معرض الوحدات الجاهزة للتسليم ومراحل تصنيع وحدات مولدات الكهرباء وملحقاتها.

وتفقد الوزير مصنع شركة سلام إنترناشيونال للملابس الجاهزة المقام على مساحة 7 آلاف متر مربع بحجم استثمارات 25 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 1.2 مليون قطعة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 60%، وتصدر الشركة 80% من إنتاجها لأسواق أوروبا وأمريكا وتوفر 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير ممثلو مجلس الادارة، وخلال الزيارة تفقد الوزير معرض الملابس الجاهزة للتسليم ومراحل تصنيع منتجات الشركة.

واختتم هاشم جولته بتفقد مصنع شركة تو إم الكتريك المقام على مساحة 28 ألف متر مربع بحجم استثمارات 1.2 مليار جنيه وبرأس مال 100 مليون جنيه، وتتراوح نسبة المكون المحلي لمنتجات الشركة بين 54-100%، وتصدر الشركة 5% من إنتاجها لأسواق العراق وليبيا ولبنان وكينيا، وتوفر 1045 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ محمود الحضيري، رئيس الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج المحولات الكهربائية وألواح الصاج والموزعات الكهربائية وحقن البلاستيك والاسطمبات وتشكيل النحاس، كما اطلع الوزير على معايير الجودة المطبقة في العمليات التشغيلية بالمصنع.

وخلال الجولة أكد الوزير أن الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة تمثلان ركيزة أساسية في هيكل الصناعة الوطنية، لقدرتهما على توفير مئات الآلاف من فرص العمل النوعية والمباشرة للكوادر المصرية، مشيراً إلى أن التوسع في هذين القطاعين لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي والمعيشي للمواطنين، بل يمتد لتعظيم الصادرات المصرية والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية، بفضل الميزة التنافسية والجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات المصرية، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وأضاف هاشم أن الصناعات الهندسية من الصناعات التي توليها الوزارة اهتماماً بالغاً باعتبارها قاطرة رئيسية لتعميق التصنيع المحلي نظراً لتقاطعها المباشر مع العديد من القطاعات الإنتاجية والثقيلة، مشيراً إلى أن الوزارة تضع هذا القطاع في مقدمة أولوياتها لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

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