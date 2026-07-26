الصفقة اقتربت.. صحيفة تركية تكشف آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح

كشفت صحيفة "الصباح" التركية عن استمرار المفاوضات بين نادي بشكتاش ووكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، في إطار مساعي النادي التركي لإتمام التعاقد مع قائد منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب الصحيفة، فإن المباحثات الجارية لا تقتصر على الجوانب المالية الخاصة بعقد اللاعب، بل تمتد إلى عدد من البنود التجارية المهمة، من بينها عائدات بيع القمصان، وحقوق استخدام الصورة، واتفاقيات الإعلانات والرعاية المرتبطة بمحمد صلاح.

وأضافت الصحيفة أن الطرفين يعملان على حسم هذه التفاصيل خلال الأيام المقبلة، مع وجود توقعات بالتوصل إلى اتفاق نهائي مطلع الأسبوع المقبل، إذا سارت المفاوضات بالشكل المأمول.

ويترقب جمهور بشكتاش تطورات المفاوضات، في ظل التقارير المتزايدة التي تربط النادي بالتعاقد مع محمد صلاح، بينما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من النادي التركي أو من اللاعب بشأن إتمام الصفقة.