ضبط 95 مخالفة ودقيق مدعم وأغذية فاسدة وسلعًا مجهولة المصدر في حملات متفرقة ببني سويف

واصلت مديرية التموين ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وإشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، تنفيذ حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف بإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب.

أسفرت الحملات، التي نفذتها الإدارات التموينية المختلفة وإدارة الرقابة التموينية وإدارة حماية المستهلك، عن تحرير 95 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز، بجانب ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع مجهولة المصدر.

ففي مركز ببا، نفذت الإدارة التموينية حملة رقابية أسفرت عن تحرير 10 محاضر، تضمنت 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار السلع بمحال الأعلاف والمبيدات والبقالة، ومحضرين لمستودعات بوتاجاز لعدم الالتزام بالتعليمات، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز، و3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

وفي مركز إهناسيا، تمكنت الحملات من تحرير 25 مخالفة تموينية، منها 15 مخالفة بالمخابز البلدية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم تعليق مواعيد التشغيل، كما تم ضبط 20 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، فيما جرى تحرير 10 مخالفات بقطاع الأسواق والبقالة التموينية، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة نشاط بدون ترخيص، وعدم وجود سجل زيارات أو قوائم بأسعار السلع التموينية.

كما نظمت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملات موسعة على مستوى المحافظة برئاسة عماد ناجي مدير الإدارة، أسفرت عن تحرير 33 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت 9 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط حالتي تصرف غير مشروع في 44 شيكارة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب مخالفات لعدم وجود ماكينة صرف أو ميزان معتمد، وعدم نظافة أدوات التشغيل، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الإعلان عن بيانات ومواعيد التشغيل، وعدم وجود سجل الزيارات.

وفي شرق النيل، أسفرت حملة رقابية عن تحرير 9 محاضر تموينية، تضمنت ضبط 150 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و5 كجم من اللانشون، 430 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر لإدارة منشأة دون ترخيص، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

كما نفذت إدارة حماية المستهلك بالمديرية حملة مكبرة على المخابز البلدية،أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، تضمنت 7 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط حالتي تصرف وتجميع بإجمالي 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن مخالفات لعدم إعطاء بون الصرف، وعدم وجود ماكينة الصرف الذكية، وعدم الإعلان عن بيانات ومواعيد التشغيل، وعدم وجود سجل الزيارات.