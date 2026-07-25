القبض على 3 تجار مخدرات في بنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة ببنى سويف.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا) وتم بإرشادهم ضبط (كمية لمخدرى "الحشيش ، الآيس" – 3 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض ، مركبة التروسيكل الظاهرة بالصورة "بدون لوحات معدنية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة ، كما أمكن ضبط (عاطل – مقيم بذات الدائرة) حال قيامه بشراء المواد المخدرة منهم بقصد التعاطى ، وضبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش) وتم التحفظ على مركبة "التروسيكل" وإتخاذ الإجراءات القانونية .