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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط عنصر جنائى تعدى على شخص بسـ.لاح أبيض في الغربية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى بالضرب على والده وإحداث إصابته بأسلحة بيضاء بالغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بالغربية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى بالضرب على شقيقها بإستخدام أسلحة بيضاء أبيض وإحداث إصابته (بجروح قطعية بالرأس والذراعين والقدمين "تم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم") لخلافات بينهما بسبب قيام شقيقها بالزواج من طليقة المشكو فى حقه.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عنصر جنائى - مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط (سلاحين أبيضين "سكين" المستخدمتين فى التعدى) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة بيضاء

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