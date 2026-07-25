من الدوحة.. مصر وقطر تنسقان بشأن غزة والملف الإيراني

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر اليوم "السبت" في الدوحة، وذلك بعد المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان فى مانيلا.

يأتى اللقاء فى إطار المشاورات اليومية والتنسيق المستمر بين مصر وقطر، وأكد الوزيران خلال اللقاء الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطويرها فى جميع المجالات، خاصة فى المجال الاقتصادى والتجارى وفتح آفاقاً جديدة لمزيد من الشراكات الاستثمارية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين اتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

تناول الوزيران أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا على أهمية خفض التصعيد ومواصلة بذل الجهود من الأطراف الإقليمية، لاحتواء التوتر فى المنطقة، وأهمية ان تسفر هذه الجهود عن التوصل لتهدئة والعودة للتفاوض والالتزام باستحقاقات مذكرة التفاهم واستئناف التفاوض بين الجانبين الامريكى والايرانى. وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لحين نجاح الجهود الخاصة بالتهدئة.

وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وشددا على أهمية تنفيذ خطة الرئيس الامريكى دونالد ترامب بكافة استحقاقات المرحلة الاولى والانتقال للمرحلة الثانية.