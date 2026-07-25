سعر الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات مساء اليوم السبت 25-7-2026؛ على مستوى السوق الرسمية.

الدولار يستقر

سجل متوسط سعر الدولار استقراراً من دون تغيير على مستوى البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل خلال الأربعاء الماضي.

الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيها للشراء و 51.13 جنيها للبيع في ميد بنك.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.25 جنيها للشراء و 51.35 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، البركة، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.28 جنيها للشراء و 51.38 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصر، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي،الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 51.34 جنيها للشراء و51.44 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي،سايب".

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في بنكي نكست و HSBC.