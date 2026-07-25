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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق أبو صير بالحوامدية

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة الحوامدية حيث تفقد شوارع جمال عبد الناصر وسعد زغلول، وطريق جسر المنوات، ومتولي الشعراوي، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات.

جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمرور الميداني لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات والمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، التشطيبات النهائية في أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بمنطقة خلف العطور وإصلاح هبوط الصرف الصحي بطريق جسر المنوات، وخلال تفقده لأعمال الإصلاح استمع إلى مخطط الأعمال من مسؤولي شركة مياه الجيزة والشركة المنفذة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإصلاحات وإعادة الشيء إلى أصله، لضمان سلامة التربة وحركة المرور.

وتفقد الشهابي، موقع هبوط الصرف الصحي بمنطقة عرب النعام بشارع الكيماويات، ووجه بسرعة البدء في إصلاح الهبوط تمهيدًا للبدء في أعمال التطوير والرصف بشارع الكيماويات.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق أبو صير مشددًا على سرعة الانتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من: أمير عباس رئيس مدينة الحوامدية، ومحمد حسين، مدير عام الصرف الصحي بالحوامدية وأبو النمرس، وطارق خالد، مدير شبكات الصرف الصحي بالحوامدية، وعامر جابر أبو الجود، مدير المشروعات بمديرية الطرق، ومحمد سامي، ممثل مديرية الطرق.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الصرف الصحي

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