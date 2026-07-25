ترخيص 115 سيارة أجرة إضافية لدعم خدمات النقل في جنوب الجيزة

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بدعم حركة تنقل المواطنين بمراكز ومدن جنوب المحافظة على مختلف خطوط السير من خلال الترخيص بخطوط إضافية لسيارات الأجرة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز كفاءة منظومة النقل الجماعي.

وفي هذا الإطار وافق محافظ الجيزة على إصدار ١١٥ ترخيصًا لسيارات أجرة سعة ١٤ راكبًا من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي للعمل على عدد من الخطوط الحيوية، وهي: أطفيح – المنيب، وأطفيح – جامعة القاهرة، وأطفيح – حلوان، والقبابات – حلوان، إلى جانب دعم خدمات النقل بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح بما يلبّي احتياجات المواطنين ويواكب الزيادة في معدلات الإقبال على وسائل النقل.



كما تابع محافظ الجيزة الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تسليم التراخيص وخطوط السير حيث قام جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتسليم ٢٠ رخصة كدفعة أولى للسائقين للعمل على خطوط السير التابعة لمواقف مركز ومدينة أطفيح تمهيدًا لدخول السيارات الخدمة وتيسير حركة انتقال المواطنين.



وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بسرعة الانتهاء من تسليم التراخيص وخطوط السير لباقي السائقين المستحقين على مختلف الخطوط قبل بدء العام الدراسي بما يضمن توفير وسائل نقل كافية، وتيسير حركة المواطنين ولا سيما الطلاب.