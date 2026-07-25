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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

جنينة حيوانات الجيزة
جنينة حيوانات الجيزة
خالد يوسف

يترقب الشارع المصري لحظة الاعلان عن إعادة فتح أبواب حديقة الحيوان بالجيزة، بعد رحلة تطوير وتحديث شاملة استمرت على مدار 3 سنوات، حيث تستعد الأيقونة التاريخية لاستقبال زوارها بثوبها الجديد الذي يدمج بين التراث والطبيعة والترفيه العائلي الحديث، خاصة عقب الربط الميداني الفريد مع حديقة الأورمان المجاورة، لتتحول المنطقة إلى المقصد السياحي والترفيهي الأكبر والأحدث في قلب القاهرة الكبرى.


موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

من المقرر أن يجرى افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة، لاستقبال الزوار مرة أخرى في الربع الأخير من 2026، بعد مرور 3 سنوات على إغلاقها، وذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال التطوير، والتجهيزات النهائية لتقديم تجربة ترفيهية عالمية مطابقة لمعايير الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

وينفذ مشروع التطوير بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والاستشاريين الدوليين، بهدف الارتقاء بمستوى رعاية الحيوانات والحفاظ على الحدائق النباتية، مع صون الطابع التاريخي والأثري الذي تتميز به حديقتا الحيوان والأورمان.

تغيير اسم حديقة حيوان بالجيزة

تضمنت أعمال التطوير، تغيير اسم الحديقة، حيث شهدت البوابة الثانية لـ حديقة حيوان الجيزة مؤخراً تثبيت اللوحة الاسمية الجديدة باسم «جنينة الحيوانات» بدلا من اسم حديقة الحيوان.

مساحة حديقة حيوان بالجيزة

تبلغ مساحة حديقة الحيوان بالجيزة 112 فدانًا، حيث تعد من أكبر حدائق الحيوان الموجودة داخل المدينة، وتضم أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، بالإضافة إلى 186 فصيلًا من الثدييات والطيور والزواحف، وتأسست في عهد الخديوي إسماعيل، ما يجعلها ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.

يذكر أن أعمال تطوير حديقة الحيوان بالجيزة بدأت رسميًا في 9 يوليو 2023، بعد تسلم التحالف المسؤول الحديقة، ومنذ ذلك الوقت انطلقت عملية التحديث لتواكب الطراز العالمي الحديث، دون المساس بالطابع التاريخي والمعماري الذى تتميز به.


خطة تطوير حديقة الحيوان بعد ربطها بالأورمان

تعتمد خطة تطوير حديقة الحيوان بعد ربطها بالأورمان على إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتحديث الممرات، مع الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية داخل الحديقة، والتي تشمل:

- كوبرى إيفل

- القاعة اليابانية

- القاعة الملكية

- جزيرة الشاي والجبلاية

- المتحف الحيواني

كما سيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.

أبرز التجديدات في حديقة الحيوان بالجيزة

وتشمل خطة التجديد في حديقة الحيوان بالجيزة عدد من التطويرات، منها:

- تحديث البنية التحتية وتحسين بيئات عرض الحيوانات.

- رفع كفاءة الخدمات.

- تنفيذ مشروع الربط بين حديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأورمان في مسار سياحي وترفيهي موحد، ليصبحا معًا وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والطبيعة والتراث في قلب القاهرة الكبرى.

- توفير وسائل ترفيه ومرافق حديثة للخدمات والراحة للزوار.

- تطبيق معايير عالمية لرعاية الحيوانات وعرضها بشكل آمن

-إحداث نقلة نوعية تشمل البنية التحتية ومساحة الحديقة البالغة 112 فدانًا.

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