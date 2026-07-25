"ميتا" تطلق مزايا جديدة لخدمة "ميتا إيه.آي" تمكنه من تنفيذ المهام تلقائيًا

أعلنت شركة "ميتا" بدء طرح مزايا جديدة لخدمة "ميتا إيه.آي" في عدد من الأسواق، تتيح لمساعدها المعتمد على الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام محددة بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى تدخل مستمر من المستخدم.

وأوضحت الشركة أن النسخة المحدثة من "ميتا إيه.آي" والمدعومة بنموذجها الجديد "ميوز سبارك 1.1" صُممت لفهم سياق المستخدم واحتياجاته، بما يمكنها من إنجاز المهام بصورة أكثر استقلالية ومن دون توجيهات متكررة.

وأضافت "ميتا" أن التحديثات الجديدة ستوفر للمستخدمين ملخصات يومية لأبرز الأحداث، إلى جانب إمكانية تخصيص المساعد لتنفيذ المهام المتكررة، مثل إعداد خطط الوجبات الأسبوعية أو متابعة أحدث الموضوعات والمحتويات الرائجة.

وبحسب الشركة، سيبدأ إطلاق هذه الإمكانيات تدريجيًا في أسواق محددة عبر تطبيق "ميتا إيه.آي" والموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل المزيد من المناطق والمنصات، بما في ذلك تطبيق "واتساب".