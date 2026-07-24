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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحذير برلماني: لا تبيع ذهبك الآن إلا للضرورة.. والشراء يكون على مراحل

الذهب
الذهب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب إيهاب إمام عضو مجلس النواب، أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب لا ينبغي أن تثير حالة من القلق بين المواطنين، وإنما تمثل فرصة مناسبة للراغبين في الادخار والاستثمار طويل الأجل، شريطة اتباع سياسة الشراء التدريجي وعدم ضخ السيولة دفعة واحدة.

أسعار الذهب الآن

وقال إمام، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن سوق الذهب بطبيعته يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، إلا أن السوق المحلية تظل مرتبطة بصورة أكبر بحركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما يفسر اختلاف وتيرة تحرك الأسعار في مصر مقارنة بالأسواق العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المواطنين يجب أن يتعاملوا مع الذهب باعتباره وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل، وليس أداة للمضاربة السريعة، محذرًا من اتخاذ قرارات البيع أو الشراء بدافع الخوف أو الشائعات التي تنتشر مع كل موجة صعود أو هبوط في الأسعار.

الاستثمار في الذهب

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا من الوعي المالي، داعيًا المواطنين إلى عدم اللجوء للاستثمار في الذهب بأموال قد يحتاجون إليها خلال فترة قصيرة، لأن التقلبات الحالية قد تدفع البعض للبيع في توقيت غير مناسب، بما يسبب خسائر كان يمكن تجنبها.

وشدد النائب إيهاب إمام على أهمية استمرار الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم السياسات التي تسهم في استقرار سوق الصرف، باعتبار أن استقرار سعر الدولار ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية، ويساعد على الحد من التقلبات الحادة التي تؤثر على قرارات المستثمرين والأسر المصرية.

واختتم أن الاستثمار الرشيد يعتمد على التخطيط طويل الأجل، داعيًا المواطنين إلى استشارة المتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، وعدم الانسياق وراء توقعات غير دقيقة أو مضاربات قصيرة الأجل قد تعرض مدخراتهم للمخاطر.

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