أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24-7-2026.. ارتفاع عيار 24 إلى 489 ريالًا

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، مدعومة بصعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأوقية ارتفاعًا بنسبة 0.23% لتتجاوز مستوى 15.2 ألف ريال، بينما صعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 489 ريالًا.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في المملكة بالتزامن مع استمرار المكاسب التي تحققها الأوقية عالميًا، والتي تجاوزت 4054 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة المعدن النفيس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سجلت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات اليوم المستويات التالية:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 489.00 ريال.

وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 448.25 ريال.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، إلى 427.75 ريال.

كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 366.75 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3422.25 ريال.

فيما سجلت أوقية الذهب نحو 15206.25 ريال، بينما بلغت قيمتها في الأسواق العالمية 4054.99 دولارًا.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

واصلت أسعار الذهب في السعودية اتجاهها الصاعد خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.23%، وهو ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.

ويعد عيار 21 الأكثر طلبًا في المملكة، خاصة في المشغولات الذهبية، بينما يفضل المستثمرون السبائك وعيار 24 باعتباره الأعلى نقاءً.

ما أسباب ارتفاع الذهب اليوم؟

يرجع ارتفاع أسعار الذهب في السعودية إلى صعود أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية، مدعومًا بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

ويتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الأسعار مرتبطة بحركة الأوقية عالميًا، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب في السعودية إلى تسجيل مستويات جديدة صعودًا أو هبوطًا وفقًا لتطورات الأسواق العالمية.