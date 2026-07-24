قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة تركية: محمد صلاح اتفق مع بشكتاش على هذا الراتب
بعد الإشادة الإنجليزية.. هل يقترب عمر مرموش من الرحيل؟
مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت
عميد طب طنطا: قدمنا الخدمات الصحية للسيدة المصابة بالإيدز
مصرع شخصين وإصابة 36.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي في المنيا
وزارة الصحة تنظم ورشتي عمل لتعزيز قدرات الكوادر في اقتصاديات الصحة والاستثمار
كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا
ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
لحماية الثروة الحيوانية.. «الزراعة» تنفذ أكثر من 21 ألف زيارة ميدانية خلال يونيو
الصحة: مركز أورام دمنهور يحصل على الاعتماد الكامل من GAHAR
ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء إطلاق نار في قرية تل بالضفة الغربية
شهود عيان يروون لحظة غرق الصغيرة كارما في القناطر الخيرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24-7-2026.. ارتفاع عيار 24 إلى 489 ريالًا

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، مدعومة بصعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأوقية ارتفاعًا بنسبة 0.23% لتتجاوز مستوى 15.2 ألف ريال، بينما صعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 489 ريالًا.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في المملكة بالتزامن مع استمرار المكاسب التي تحققها الأوقية عالميًا، والتي تجاوزت 4054 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة المعدن النفيس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سجلت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات اليوم المستويات التالية:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 489.00 ريال.

وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 448.25 ريال.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، إلى 427.75 ريال.

كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 366.75 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3422.25 ريال.

فيما سجلت أوقية الذهب نحو 15206.25 ريال، بينما بلغت قيمتها في الأسواق العالمية 4054.99 دولارًا.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

واصلت أسعار الذهب في السعودية اتجاهها الصاعد خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.23%، وهو ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.

ويعد عيار 21 الأكثر طلبًا في المملكة، خاصة في المشغولات الذهبية، بينما يفضل المستثمرون السبائك وعيار 24 باعتباره الأعلى نقاءً.

ما أسباب ارتفاع الذهب اليوم؟

يرجع ارتفاع أسعار الذهب في السعودية إلى صعود أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية، مدعومًا بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

ويتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الأسعار مرتبطة بحركة الأوقية عالميًا، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب في السعودية إلى تسجيل مستويات جديدة صعودًا أو هبوطًا وفقًا لتطورات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في السعودية أسعار الذهب في السعودية اليوم أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة سعر جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

منتخب الارجنتين

مطالب جماهيرية بإعادة نهائي كأس العالم بعد خسارة الأرجنتين

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

سعر الدولار

سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

ترشيحاتنا

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة سرقة سيارة رئيس جمهورية سابق بالإسكندرية

المتهمة

الكاميرا صورته.. القبض على عامل خردة سرق أجزاء من داخل سيارة فى بورسعيد

مصطفى الرماح

القبض على شخصين نصبا على تجار ذهب بالجيزة

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد