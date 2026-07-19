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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم .. عيار 21 بـ 423 ريالا

سعر الذهب في السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في السعودية بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 يوليو  2026:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت  483.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت إلى 443.25 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21  سجلت  423 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت  362.75 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم 3384 ريالا سعوديا.

سعر أوقية الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت 15039.5 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميًا 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية  4010.5 دولار.

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عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب السعودية عيار 21 ريال سعودي أسعار الأونصة سعر الذهب عالميًا

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