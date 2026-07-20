بورصة عمان ترتفع 0.22% وسط تداولات بقيمة 12 مليون دينار

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سجل حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، نحو 12 مليون دينار أردني ما يعادل حوالي 16.9 مليون دولار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 4205 عقود.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق جلسة اليوم إلى 3906 نقاط، بزيادة نسبتها 0.22% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

وسجلت مؤشرات القطاعات ارتفاعا متفاوتا، حيث صعد قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، وارتفع القطاع المالي بنسبة 0.19%، بينما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.

وبلغ عدد الشركات التي جرى التداول على أسهمها اليوم 96 شركة، أظهرت نتائج المقارنة بين أسعار الإغلاق الحالية والسابقة ارتفاع أسهم 31 شركة، مقابل انخفاض أسهم 26 شركة.