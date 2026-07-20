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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مسئولية مجتمعية.. البترول توقيع بروتوكولي تعاون لدعم علاج حالات الحروق والعيون

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
أمل مجدى

وقعت شركات قطاع البترول بروتوكولي تعاون لتنفيذ مبادرتين الأولي للمساهمة في دعم علاج مرضي الحروق، والثانية لدعم علاج امراض العيون ومكافحة مسببات ضعف الابصار بمدينة مطروح ، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول للمسئولية المجتمعية، وحرص قطاع البترول على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة.

وقّع المهندس محمد مرزوق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بروتوكول تعاون لتجهيز غرفة عناية مركزة فردية بكامل تجهيزاتها بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور ممثلي إدارة أنشطة المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وقيادات وممثلي المسئولية المجتمعية بشركة جاسكو.

يأتي هذا التعاون دعمًا لجهود مستشفى أهل مصر في تقديم خدمات علاجية متخصصة لمرضى الحروق، والإسهام في تعزيز قدراتها الطبية بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.                                          
 كما وقّع الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، وهنا بيبرس، الأمين العام لمؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع مبادرة "مصر في عيونا" لعلاج مسببات العمى وضعف الإبصار.

 ويستهدف المشروع إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج، وصرف النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لنحو 700 مستفيد من أهالي مدينة مرسى مطروح والقرى المحيطة، بما يسهم في الحد من مسببات الإعاقة البصرية.

شهد التوقيع فريق عمل إدارة أنشطة المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إلى جانب قيادات وفريق عمل المسئولية المجتمعية بشركة كارجاس.

البترول الغاز النفط التعدين أهل مصر

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