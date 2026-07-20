برلمانية: البرنامج الاقتصادي الوطني يؤكد انتقال مصر إلى مرحلة تعتمد على رؤية وطنية مستقلة للتنمية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي يستند إلى أولويات الدولة المصرية ويعكس احتياجاتها التنموية، بعيدًا عن الاعتماد على البرامج التقليدية.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إعداد برنامج اقتصادي برؤية وطنية، وبمشاركة مختلف الوزارات والبنك المركزي، يعكس حرص الدولة على البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والانطلاق نحو مرحلة جديدة تركز على زيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق نمو أكثر استدامة.

تطوير السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع المتغيرات المحلية

وأضافت أن إعلان البرنامج بعد الانتهاء من صياغته، وطرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين، يعكس نهجًا يقوم على المشاركة والشفافية، ويمنح مختلف الأطراف فرصة الإسهام في تطوير السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب برنامجًا اقتصاديًا يوازن بين تحقيق معدلات نمو قوية، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن وجود برنامج اقتصادي وطني بأهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية وفق رؤية وطنية طويلة الأمد.



