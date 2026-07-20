قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا أستطيع التنفس.. وفاة مهاجر مغربي أثناء توقيفه تثير عاصفة غضب في إيطاليا
كسوف الشمس 12 أغسطس 2026.. الدول التي تشاهد الظاهرة كاملة وجزئيًا
الست كانت محرجة.. بطل إنقاذ أسرة سيارة الغربية يروي لحظات الرعب داخل الترعة
قاهر الكبار وأخصائي كؤوس.. من هو فوك رازوفيتش مدرب الزمالك الجديد؟
حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟
شروط التقديم لمدارس التمريض الخاصة 2026 وخطوات القبول كاملة
إحالة الواقعة للنيابة.. العثور على هاتف محمول مع سارة خليفة داخل محبسها للمرة الثانية
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات وتجريف واسع في بنت جبيل
اطرده فورا.. كواليس حديث ميسي وكوركويلا بنهائي كأس العالم
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟
اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية
متحدث الأمم المتحدة: قلقون إزاء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: البرنامج الاقتصادي الوطني يؤكد انتقال مصر إلى مرحلة تعتمد على رؤية وطنية مستقلة للتنمية

البرنامج الاقتصادي الوطني
البرنامج الاقتصادي الوطني
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي يستند إلى أولويات الدولة المصرية ويعكس احتياجاتها التنموية، بعيدًا عن الاعتماد على البرامج التقليدية.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إعداد برنامج اقتصادي برؤية وطنية، وبمشاركة مختلف الوزارات والبنك المركزي، يعكس حرص الدولة على البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والانطلاق نحو مرحلة جديدة تركز على زيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق نمو أكثر استدامة.

تطوير السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع المتغيرات المحلية

وأضافت أن إعلان البرنامج بعد الانتهاء من صياغته، وطرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين، يعكس نهجًا يقوم على المشاركة والشفافية، ويمنح مختلف الأطراف فرصة الإسهام في تطوير السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب برنامجًا اقتصاديًا يوازن بين تحقيق معدلات نمو قوية، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن وجود برنامج اقتصادي وطني بأهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية وفق رؤية وطنية طويلة الأمد.


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب برنامج اقتصادي وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

الذهب

أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

ترشيحاتنا

مدارس التمريض

فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. الشروط والأماكن

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

كلية الشرطة متخصصين

من حلم الشرف إلى واقع الإنجاز.. دليلك الكامل للتقديم بكلية الشرطة متخصصين 2026

بالصور

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد