قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا أستطيع التنفس.. وفاة مهاجر مغربي أثناء توقيفه تثير عاصفة غضب في إيطاليا
كسوف الشمس 12 أغسطس 2026.. الدول التي تشاهد الظاهرة كاملة وجزئيًا
الست كانت محرجة.. بطل إنقاذ أسرة سيارة الغربية يروي لحظات الرعب داخل الترعة
قاهر الكبار وأخصائي كؤوس.. من هو فوك رازوفيتش مدرب الزمالك الجديد؟
حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟
شروط التقديم لمدارس التمريض الخاصة 2026 وخطوات القبول كاملة
إحالة الواقعة للنيابة.. العثور على هاتف محمول مع سارة خليفة داخل محبسها للمرة الثانية
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات وتجريف واسع في بنت جبيل
اطرده فورا.. كواليس حديث ميسي وكوركويلا بنهائي كأس العالم
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟
اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية
متحدث الأمم المتحدة: قلقون إزاء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: البرنامج الاقتصادي الوطني يرسم ملامح مرحلة جديدة ويعزز ثقة المستثمرين

المستثمرين
المستثمرين
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تمثل خطوة استراتيجية تعكس انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة تعتمد على رؤية مصرية خالصة في إدارة الاقتصاد، ترتكز على أولويات التنمية وتحقيق نمو مستدام.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ" صدي البلد"، إن إعداد برنامج اقتصادي وطني متكامل بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لما بعد برامج الإصلاح، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستكمال مسيرة التنمية.

تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية

وأضاف أن أهمية البرنامج لا تقتصر على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، وإنما تمتد إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الإنتاج والصناعة، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو، مع الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعلان البرنامج بعد عرضه على رئيس الجمهورية، ثم طرحه للحوار المجتمعي، يعكس نهجًا يقوم على الشفافية وإشراك الخبراء والمتخصصين في صياغة السياسات الاقتصادية، بما يسهم في الوصول إلى برنامج قابل للتنفيذ ويحظى بتوافق واسع.

واكد النائب محمد سمير على أن نجاح البرنامج الاقتصادي الوطني سيكون مرهونًا بوجود أهداف واضحة وقابلة للقياس، واستمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تحويل مستهدفاته إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.


 

البرنامج الاقتصادي الوطني الاقتصاد المصري المستثمرين مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

الذهب

أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

ترشيحاتنا

عامل كفيف

عامل البناء الكفيف: المصاريف صعبة.. وابني نور عيني في الشغل| فيديو

احمد موسى

أحمد موسى يعلن توقفه مؤقتًا عن الظهور على الشاشة: إجازة حتى مطلع أغسطس بعد سنوات من العمل المتواصل

أحمد موسى

أحمد موسى: تتويج إسبانيا بكأس العالم يؤكد انتصار العدالة

بالصور

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد